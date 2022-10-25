2022/10/25 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الحقائب الوزارية على البرلمان...

ظهرت المقالة الاطار يحسم خارطة وزاراته..



ومخاوف من استحداث حقائب لموازنة معادلة المحاصصة أولاً على المسلة.

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