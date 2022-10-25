خلال يومين.. زخات رعدية على جزء كبير من خارطة العراق - عاجل

2022/10/25 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، تسجيل زخات مطر رعدية خفيفة في مدن شمال وغرب ووسط البلاد ومناطق الفرات الاوسط خلال اليومين المقبلين.

وقال عطية في منشور على فيسوك تابعته (بغداد اليوم) إن "الطقس سيكون غائما جزئيا في مدن شمال وغرب ووسط البلاد والفرات الاوسط مع تقدم المنخفض الجوي اكثر نحو البلاد مع فرص هطول زخات مطر خفيفة رعدية الاربعاء والخميس وتشمل مناطق متفرقة".

واضاف انه "لايوجد تغيير كبير في درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة وتستمر على حالها"، مشيرا الى ان "مساء اليوم سيشهد تحولا مؤقتا للرياح في مدينة البصرة الى شمالية غربية مع تناقص معدلات الرطوبة بعد تحولها في مدن الجنوب نهار اليوم وان هذا التحول يكون مؤقتا".

واوضح ان "الرطوبة ستعود للارتفاع مساء يوم الاربعاء بعد تحول الرياح جنوبية شرقية (المسماة شعبيا الشرجي) وتستمر لغاية مساء وليل السبت".

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