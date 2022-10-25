القبض على مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في 3 محافظات

2022/10/25 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مطلوبين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في السليمانية وذي قار وبغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال التنسيق العالي مع الاجهزة الامنية في اقليم كردستان، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب الصادرة من محكمة تحقيق نينوى، حيث تمت عملية القبض عليه من خلال تواجده في محافظة السليمانية بالتنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية".

وبينت أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار وبالتعاون مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادتين(٢٨،٣٢) مخدرات في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، بحوزتهما ٣ رمانات واسلحة واعتدة مختلفة، تم مصادرتها واحالة المتهمين الى التحقيق".

وأوضحت أنه "في السياق ذاته القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة المواد المخدرة في منطقة الحسينية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (٢٨)مخدرات".

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