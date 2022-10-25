2022/10/25 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tSzoUjAmbhw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصير المتهمين بسرقة الضرائب..وتظاهرات في ذكرى 25 تشرين..وخلافات تؤخر تشكيل الحكومة في نشرة 8 مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصير المتهمين بسرقة الضرائب..وتظاهرات في ذكرى 25 تشرين..وخلافات تؤخر تشكيل الحكومة في نشرة 8 مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).