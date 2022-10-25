سيدة مسنّة تحتفل بعيد ميلادها المئة باقامة معرض للرسم.. (صور)

2022/10/25 | 21:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت إمرأة معرضها الفني الخاص للإحتفال بعيد ميلادها المئة، بعد أن بدأت الرسم فقط عندما كانت في السابعة والثمانين من عمرها، ونجت “ندى رودان” من الحرب العالمية الثانية وحرب البوسنة وعملت كخياطة حتى تقاعدت أخيرًا عن عمر يناهز 85 عامًا، وفقا لموقع “ديلى ميل”.

لكن بعد أن تخلت عن وظيفتها وجدت أنها لا تزال بحاجة إلى منفذ إبداعي لملء الوقت – لذلك قررت أن تعلم نفسها كيفية الرسم، وبعد أكثر من عقد من الزمان، قالت البوسنية الأصلية إنها تشعر براحة أكبر عند الرسم وتجد الآن أن الأيام غالبًا ما تكون أقصر من أن تتناسب مع كل ما خططت للقيام به.

ويقول التقرير إن “روتينها اليومي هو الرسم لمدة ثلاث ساعات في الصباح وساعتين بعد الظهر عندما تكون في المنزل”، فيما قالت: “لا أعرف ما يعنيه الملل، لا أعرف ما يعنيه الاكتئاب، أجد دائمًا شيئًا أفعله”.

تحب رودان رسم الطبيعة أكثر من أي شيء آخر وتستخدم ألوان الأكريليك “لأنها لا تشم”، وتعتبر نفسها “هاوية” وليست “فنانة حقيقية”، لكنها فخورة جدًا بأن جميع أفراد عائلتها وأصدقائها وجيرانها حضروا معرضها.

بعد إقامة معرضها في سراييفو في أواخر يونيوالماضى ، غادرت المعمرة لقضاء إجازة لمدة شهر على ساحل البحر الأدرياتيكي ثم سافرت إلى ألمانيا حيث تعيش ابنتها، وقالت وهي أم لاثنين وجدة لأربعة أطفال لرويترز في منزلها الفسيح بوسط سراييفو “أنا مصممة على ألا أصبح عبئا على أبنائي”، وأضافت “أنا هادئة، لا أريد أن أكون عصبية، أفكر دائمًا أولاً ثم أتصرف”.

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