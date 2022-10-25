الموصل.. فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في قاعة لتربية الدواجن

2022/10/25 | 21:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في قاعة لتربية الدواجن بالجانب الأيسر للموصل.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في الدفاع المدني العقيد سعد الخطابي أن “فرق الإطفاء اخمدت حريقاً اندلع داخل قاعة لتربية الدواجن تابعة لكلية الزراعة بجامعة الموصل، من دون وقوع اصابات بشرية”.

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