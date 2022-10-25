"دهسته مركبة تابعة لقوات الأمن".. "لجنة الأطباء": مقتل متظاهر سوداني في ذكرى الانقلاب

2022/10/25 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط متظاهر سوداني قتيلا، خلال احتجاجات الثلاثاء في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، "إثر دهسه بسيارة تابعة للقوات الأمنية"، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

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