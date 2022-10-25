قريبا.. إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيينات الأوائل

2022/10/25 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيينات الأوائل.

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