اختفت حين كانت رضيعة عام 1971.. عائلة تتلقى بلاغًا برصد ابنتهم المفقودة منذ أكثر من 50 عامًا

2022/10/25 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُخذت ميليسا هايسميث - التي كانت تبلغ من العمر 21 شهرًا فقط في أغسطس 1971 - من عائلتها في فورت وورث تكساس.قبل أسابيع قليلة فقط، تلقى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بلاغًا في التاسع من سبتمبر يفيد بأن شخصًا ما قد رصدها في جزيرة دانيال.

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