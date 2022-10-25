وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق عن عمر ناهز 68 عاماً

2022/10/25 | 21:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق أشتون كارتر الذي تولى منصبه من 2015 إلى 2017 ، عن 68 عاماً، كما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان "ببالغ الحزن تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آش كارتر وفاته مساء الاثنين في بوسطن إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة".

وقرر آشتون كارتر الذي عيّنه باراك أوباما في ...

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