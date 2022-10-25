عضو في الاطار: المناصب الامنية العليا لا تخضع للمحاصصة السياسية

2022/10/25 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد العضو في الاطار التنسيقي، وائل الركابي، اليوم الثلاثاء، ان المناصب الامنية العليا لا تخضع للمحاصصة السياسية.وقال الركابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”المناصب الامنية العليا من القيادات العسكرية لا تخضع الى التقسيمات الحزبية والمحاصصة”.واضاف، ان “المناصب الامنية العليا غير معنية بها الاحزاب بل تكون باوامر رئيس الوزراء، ويتم التصويت عليها في البرلمان”.وتابع الركابي ان “المنظومة الامنية تكون باختيارات رئيس الوزراء على ان يتم التصويت عليها بمجلس النواب”.

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