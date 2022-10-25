السوداني يطلب رسمياً من رئاسة البرلمان عقد جلسة منح الثقة نهاية الأسبوع الجاري

2022/10/25 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، طلب بشكل رسمي من رئاسة مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على كابينته الوزارية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المصدر في حديث صحفي ، إن السوداني أرسل طلباً رسمياً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لكابينته الحكومية نهاية الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد قادة الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يعقدون الآن اجتماعاً في منزل القيادي بالإطار حيدر العبادي لاستكمال التشكيلة الحكومية.

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