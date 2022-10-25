الشابندر يغرد بشأن جلسة تشكيل الحكومة

2022/10/25 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غرد السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، حول جلسة تشكيل الحكومة.وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر تابعتها ايرث نيوز، “الاتفاق على انعقاد البرلمان بعد غدٍ الخميس هو العلامة الحاسمة لنجاح اجتماع اليوم بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والرئيس المكلّف” .

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