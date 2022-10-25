سوناك يتعهد باخراج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية

2022/10/25 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بالخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية وإعادة بناء الثقة في السياسة، مؤكداً أنه لا يخشى من حجم التحديات التي تنتظره، بعدما أصبح ثالث رئيس […]

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