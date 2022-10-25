2022/10/25 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي تشيلسي الإنكليزي، اليوم الثلاثاء، مع الكابتن العراقي عامر شراد لقيادة فريق النادي الأول لكرة اليد.وقال الناطق باسم اتحاد كرة اليد حسام عبدالرضا في تصريح صحافي تابعه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي يتعاقد مع المدرب العراقي عامر شراد المركز الخبري الوطني.

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