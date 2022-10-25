شاهد من الجو.. كسوف الشمس الجزئي في كربلاء (بتقنية 360ْ)

2022/10/25 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: علي فتح الله - قاسم العميدي

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