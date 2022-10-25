نفط ميسان يهزم الطلبة وكربلاء يتعادل مع نفط البصرة على ارضه

2022/10/25 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف نفط ميسان انتصارا قاتلا من مستضيفه

الطلبة، بعد الفوز عليه بنتيجة (1-0)، في

المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء،

بملعب المدينة الدولي ببغداد، ضمن

منافسات الجولة الرابعة من الدوري

العراقي الممتاز.

ف

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