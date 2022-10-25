النزاهة النيابية تعتزم فتح ملفات

2022/10/25 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم

الثلاثاء، عزمها فتح جميع الملفات

المتعلقة بحكومة تصريف الاعمال اليومية

برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال تركي في تصريح صحفي ان "هناك الكثير

من ملفات الفساد المتنوعة والعديد

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