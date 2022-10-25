"حطها في التسعين".. هدف لاعب تشيلسي يخطف الأنظار في دوري أبطال أوروبا

2022/10/25 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش هدفاً خطف من خلاله الأنظار، في مواجهة فريقه تشيلسي الإنجليزي وريد بول سالزبورغ النمساوي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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