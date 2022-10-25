سوق العراق للأوراق المالية تبدأ التدريب النظري والعملي على نشاط الحافظ الأمين

2022/10/25 | 22:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الثلاثاء، بدء التدريب النظري والعملي على نشاط امين الحفظ في سوق العراق للأوراق المالية- الحافظ الأمين Costudian Bank لعدد من موظفي احد المصارف العراقية تم ترخيصه خلال الشهر الماضي ولعدد من موظفي هياة الاوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية ISX وأوضح في بيان أن "التدريب يتم في احد المصارف العربية للفترة من 24 - 26 تشرين الأول". وكان من ضمن البرنامج التدريبي "الاطلاع على نشاط سوق دبي المالي DFM يوم 25 تشرين الاول لقاء بين المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي والحوار حول خطط التدريب المقترحة لرفع مهارات العاملين في مختلف الانشطة وخطط أخرى تتعلق باكتساب المعرفة العملية للا نشطة الحديثة التي اقترنت بموافقة هيأة الأوراق المالية خلال العام الحالي"..

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