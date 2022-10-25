2022/10/25 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن ملابسات اعتقال نور زهير جاسم اهم المتورطين في سرقة اموال امانات الضرائب والبالغة مليارين ونصف المليار دولار، مبينا ان مضيفة الطائرة الخاصة وهي اجنبية منعت الضبط من اعتقال نور بداعي خرق البروتكول الدولي.

وقال سند في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "المتهم نور زهير جاسم انتهت قصته بعد ركوبه على متن الطائرة الخاصة وارتدائه حزام الامان ونصب طاولته وامامه مضيفة اجنبية لتقديم الخدمة وهي من قامت بمنع الضباط من الصعود على متن الطائرة ووضعت يدها امام الضباط لمنعهم الا ان الضباط اصروا على انجاز المهمة وابلغتهم بانها ستقوم بالاحتجاج على التصرف وتقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران".

واضاف ان "المعتقل تحدث بقوة وابلغ الضباط بعدم امتثاله للأوامر وانه سيتحرك كون الضباط لا يمتلكون مذكرة قبض بحقه وحاول هز شجاعة الضباط الا انهم اتصلوا بمكتب وزير الداخلية مباشرة وقد ابلغهم بتنفيذ الاوامر دون ارتباك".

واشار الى ان "فور سحبه من كابينة الفي اي بي ابلغ الضباط بان النقود التي بحوزته هي اموال ميناء الفاو كونه مقاول فيها ولاتوجد اية اموال بحوزته من امانات الضرائب".

وتابع ان "الاتصال الثاني لوزير الداخلية كان حاسما حيث قام الضباط بإنزاله من الطائرة والتوجه به الى مركز شرطة المطار لاكمال التحقيق"، مبينا ان "وزير الداخلية تلقى اتصالا من طرف من اجل اطلاق سراحه الا ان هيئة النزاهة ارسلت فريقها الخاص ومذكرة القبض".

وبين ان "لجوء وزير الداخلية لإعلان اعتقال المتهم وباسمه الصريح منع الكثير من الجهات السياسية من التدخل والتوسط لاطلاق سراحه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفة اجنبية حاولت منع الشرطة.. الكشف عن ملابسات اعتقال "نور زهير" من داخل الطائرة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفة اجنبية حاولت منع الشرطة.. الكشف عن ملابسات اعتقال "نور زهير" من داخل الطائرة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).