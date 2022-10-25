السوداني يطلب رسمياً من رئاسة البرلمان عقد جلسة منح الثقة الخميس - عاجل

2022/10/25 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة الخميس المقبل للتصويت على كابينته الوزارية ومنحها الثقة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني قدم طلبا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة الخميس المقبل للتصويت على كابينته الوزارية ومنحها الثقة".وأكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، استعداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تمرير حكومته قبل انتهاء المدة الدستورية للتكليف.

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