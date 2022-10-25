خليجي 25 بالبصرة.. بطولة طال انتظارها تعزز آمال عودة العراق رياضيا

2022/10/25 | 22:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت في فندق "غراند ميلينيوم" في البصرة (جنوبي العراق) اليوم الثلاثاء قرعة بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في ملاعب المدينة الرياضية بالبصرة في الفترة من 6 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل.

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