مصادر: واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة

2022/10/25 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤولان أميركيان وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تدرس إرسال معدات دفاع جوي قديمة من طراز "هوك" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد هجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز التي يشنها الجيش الروسي

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