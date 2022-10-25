اقتصادي: قروض الدولة رفعت أسعار العقارات

2022/10/25 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الثلاثاء، أن القروض التي يطلقها البنك المركزي غير متوازية مع الوحدات السكنية الموجودة والزيادة بعدد العقار، فيما أشار أن هذه القروض تعمل على رفع أسعار العقارات لزيادة الطلب وقلة المعروض.

وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “مشروع القروض وحده سيساهم في رفع أسعار العقارات أكثر، لغياب توسعة المدن أو الوحدات السكنية”، مؤكدا أن “إتاحة القروض الكثيرة ستعمل على زيادة الطلب وبتالي سترتفع أسعار العقارات”.

وأضاف، أن “الحكومة العراقية مطالبة بإتاحة قطع الأراضي والمجمعات السكنية لكي يتم استغلال القروض التي تطرحها المصارف في زيادة العقارات والسيطرة على ارتفاع الأسعار المتصاعد”.

تابع، أنه “على الحكومة والجهات المعنية عمل برنامج خاص للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات وحل أزمة السكن في العراق”.

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