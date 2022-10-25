شاخوان عبد الله يحسم الجدل بشأن تلقي البرلمان طلب عقد جلسة منح الثقة للحكومة

2022/10/25 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، الثلاثاء، تلقي البرلمان أي طلب رسمي حتى الآن بشأن تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال عبدالله في تصريح لوسائل إعلام كردية، “لم نتلق حتى الآن رسمياً أي طلب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني”.

وأشار إلى أن رئاسة البرلمان ستقرر تحديد موعد الجلسة بعد تسلمها طلباً رسمياً بذلك.

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