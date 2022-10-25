الخميس المقبل.. الكاظمي يغادر منصبه بعد اتفاق سياسي بشأن حكومة السوداني- عاجل

2022/10/25 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل حسين عرب، مساء الثلاثاء، عن اتفاق سياسي على تمرير حكومة محمد شياع السوداني الخميس المقبل ومغادرة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

وقال عرب في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "جميع الاسماء التي اعلن عنها هدفها تأجيج الشارع ضد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بالتزامن مع طلبه الرسمي لتمرير كابينته يوم الخميس المقبل".

واضاف ان "الكاظمي سيغادر منصبه ظهر الخميس بعد اتفاق سياسي شامل على تمرير حكومة السوداني"، مشيرا الى ان"جميع الوزارات تم حسمها لمختصين في مجال عملهم فضلا عن نزاهتهم".

واوضح عرب ان"البرلمان مطالب بالتوجه نحو تشريع قوانين الخدمات والموازنة من اجل خدمة المواطن".

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