تعرف على هوية مرشحي أبرز الحقائب السيادية في كابينة السوداني

2022/10/25 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد كشف النائب المستقل حسين عرب، اليوم الثلاثاء، عن هوية المرشحين الوزارات السيادية، مبينا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيغادر منصبه بعد ظهر الخميس.

وقال عرب في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الكابينة الوزارية اكتملت بنسبة كبيرة حيث اسندت وزارة الدفاع لقائد عسكري كبير وكذلك الداخلية منحت لقائد عسكري معروف للغاية وان القوى السياسية اختارت مهندسا من داخل الزراعة لإدارة الوزارة".

واضاف ان "وزارة المالية ستكون لصالح مدير عام فيها والنفط كذلك، فيما سيبقى فؤاد حسين بمنصبه وزيرا للخارجية وبنكين ريكاني لادارة الاعمار والاسكان وصالح الحسناوي على رأس وزارة الصحة".

واشار الى ان "تحالف الفتح حصل على وزارة الشباب والرياضة وسيكلف بها شخصية واعية لادارتها "، مبينا ان جميع الاسماء التي اعلنت عنها هدفها تأجيج الشارع ضد محمد شياع السوداني بالتزامن مع طلبه". وتابع ان "ثلاثة وزراء من الحكومات السابقة فيما سيكون الجميع من الوجوه الجديدة بضمهم ثلاث وزيرات مختصات في عملهن".

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