رغم نفي رئاسة البرلمان.. الاطار يؤكد تقديم السوداني طلبا لتمرير حكومته الخميس

2022/10/25 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد قيادي في الاطار التنسيقي اليوم الثلاثاء، تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني طلبا الى رئاسة البرلمان لغرض تحديد بعد غد الخميس موعدا لتمرير حكومته، وذلك بعد تضارب في الانباء ونفي رئاسة البرلمان تسلم طلب رسمي بذلك.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد سعدون الصيهود لـ(بغداد اليوم)، إن "السوداني اكمل حواراته مع جميع الكتل ووصل اتفاق نهائي بشأن أعضاء كابينته التي سيقدمها الخميس وهي كابينة مقبولة سيكون عليها معالجة ملفات وتحديات كبيرة تواجه البلد".

وعن نفي نائب رئيس البرلمان شخوان عبد الله عن عدم وجود اي طلب لعقد الجلسة، بين الصيهود ان "السوداني تقدم فعليا بذلك الطلب وبتالي لماذا النفي فدستوريا رئيس الوزراء المكلف يطلب من البرلمان في اي يوم يختاره لغرض تمرير حكومته".

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