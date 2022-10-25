بايدن: روسيا سترتكب

2022/10/25 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا سترتكب "خطأ فادحًا وخطيرًا" إذا نشرت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا.

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