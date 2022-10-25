2022/10/25 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، تلقي البرلمان أي طلب رسمي حتى الآن بشأن تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.وقال عبدالله في تصريح لوسائل إعلام كردية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان عبد الله: لم نتسلم اي طلب بشأن تحديد موعد جلسة منح الثقة المركز الخبري الوطني.

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