2022/10/25 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يسلط الضوء على ولاية جورجيا كأحد أبرز الولايات في الانتخابات النصفية؟

لماذا يصف البعض الانتخابات النصفية هذا العام كأحد أهم الانتخابات في التاريخ الأميركي منذ عقود؟

ماذا عن تأثير الملفات الخارجية في انتخابات الكونغرس؟ وهل هناك أي تأثير لملف العلاقات مع الصين في هذه الانتخابات؟

من يراقب الانتخابات في الولايات المتحدة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد والإجهاض.. أبرز ملفات الانتخابات النصفية الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد والإجهاض.. أبرز ملفات الانتخابات النصفية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).