2022/10/25 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يغتالون صاحب صيرفة ويسرقون أمواله وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/25 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يغتالون صاحب صيرفة ويسرقون أمواله وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يغتالون صاحب صيرفة ويسرقون أمواله وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).