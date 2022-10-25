‏سرقاتهم‭ ‬الأدبية-رباح آل جعفر

2022/10/25 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏من‭ ‬جميل‭ ‬غناء‭ ‬فيروز‭ ‬وجمالها‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬لها‭ ‬بمنتهى‭ ‬العذوبة‭ ‬تختصر‭ ‬لك‭ ‬الحكاية‭:‬ ‏يوْم‭ ‬جيتْ‭ ‬أنا‭ ‬لْعنْدكُم ‏قَبْل‭ ‬العشا‭ ‬بنتْفِه‭ ‬ ‏ولقيْتكم‭ ‬نايمين ‏وسراجكم‭ ‬مَطفِي ‏مدَّيْتْ‭ ‬إيدي‭ ‬عَ‭ ‬الحَبَق ‏لأقْطُفْ‭ ‬أنا‭ ‬قَطْفِه ‏صاحيْتْ‭ ‬بنت‭ ‬لكُم ‏يُمَّه‭ ‬يُمَّه‭ ‬حرامية‭!.‬ ‏وأشهر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الحرامية‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬سرق‭ ‬بحثاً‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أيام‭ ‬كان‭ ‬طالباً‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ […]

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