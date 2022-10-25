2022/10/25 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من جميل غناء فيروز وجمالها أن تسمع لها بمنتهى العذوبة تختصر لك الحكاية: يوْم جيتْ أنا لْعنْدكُم قَبْل العشا بنتْفِه ولقيْتكم نايمين وسراجكم مَطفِي مدَّيْتْ إيدي عَ الحَبَق لأقْطُفْ أنا قَطْفِه صاحيْتْ بنت لكُم يُمَّه يُمَّه حرامية!. وأشهر هؤلاء الحرامية الرئيس الأميركي جو بايدن.
سرق بحثاً في القانون أيام كان طالباً في السنة الأولى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقاتهم الأدبية-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سرق بحثاً في القانون أيام كان طالباً في السنة الأولى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقاتهم الأدبية-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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