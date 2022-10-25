2022/10/25 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كي لا نقبض على القتيل ونسجل الجريمة ضد مجهول – حسين فوزي من كل مجريات المعلومات المتسربة، وكل الوثائق التي نشرت، تتأكد حقيقة أساسية، وهي أن جريمة سرقة أموال أمانات الكمارك منظمة بإتقان ومحكمة في تعجيلها بسرعة غير معهودة حتى مقارنة بالإدارة الألكترونية لشؤون الدولة.وهذا يعني أن رأس الجريمة “شخوص” ذوو خبرة بمنافذ عمل […]

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