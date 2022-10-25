2022/10/25 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضغط النفسي بين القبول والإستسلام – حقي الراوي يتعرض الكثير من بني البشر الى ازمات يومية غير سارة مختلفة بحدتها كنتيجة حتمية للضغوط النفسية التي تولدها بعض المواقف الحياتية المحبطة بانواعها المختلفه طبقاً لطبيعة المشكلات التي تكتسي الواقع ولكننا في ذات الوقت قد نرى ان هنالك اختلاف في درجة التحمل الذاتي للضغوط النفسية بين شخص […]

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