مصادر: قوى الاطار تتوسط بين الحلبوسي والسامرائي لحسم ملف وزارات المكون السني

2022/10/25 | 23:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء 10/25/2022، ان الاطار التنسيقي يتوسط لحسم وزارات...

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