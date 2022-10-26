2022/10/26 | 00:11 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق آشتون كارتر الذي تولى منصبه بين الأعوام 2015 و2017 عن 68 عاماً كما أعلنت عائلته الثلاثاء 25 أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت العائلة في بيان، "ببالغ الحزن تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آش كارتر وفاته مساء الإثنين 24 أكتوبر في بوسطن إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة"

وقرر آشتون كارتر الذي عينه باراك أوباما في ذروة القتال ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، السماح للنساء بالتقدم الى كل المراكز العسكرية في الجيش الأميركي بما في ذلك المراكز القتالية من المشاة وكتيبة الدبابات وسلاح المدفعية والقوات الخاصة، بعدما كانت هذه المواقع حكراً على الرجال.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما سمح للمتحولين جنسياً بالانضمام إلى الجيش، وهو قرار علقه دونالد ترمب عام 2017، لكن جو بايدن أعاده عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021.

وشرع كارتر في خطة تحديث واسعة للجيش الأميركي بعد سنوات من النزاعات المكلفة في العراق وأفغانستان، مما أجبر الولايات المتحدة على تخفيف جهودها في مجال الابتكار التقني.

وبعد مغادرته الحكومة قام بتدريس الشؤون الدولية في "جامعة هارفارد"، كما استضافه التلفزيون الأميركي للتعليق على الأحداث المتعلقة بالأمن القومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق آشتون كارتر) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق آشتون كارتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).