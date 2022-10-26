يونس محمود يكشف موعد تسمية مدرب منتخب العراق الجديد

2022/10/26 | 00:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي (حسين فالح/فرانس برس)

لوّح نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الدولي السابق يونس محمود، إلى إمكانية تأجيل تسمية مدرب المنتخب الأول، إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر.

وقال محمود، في تصريحات لقناة "الرابعة الرياضية" العراقية، الثلاثاء: "هناك دعوات كبيرة من الإعلام والشارع الرياضي إلى تأجيل تسمية مدرب المنتخب الوطني إلى ما بعد كأس العالم، كي يتاح لنا أكبر عدد ممكن من المدربين".

وأضاف "العراق يمتلك عدداً كبيراً من المدربين المحليين الجيدين، الذين باستطاعتهم قيادة المنتخب، لحين إيجاد المدرب المناسب للعراق، نحن لا نريد مدرباً يقود المنتخب في كأس الخليج وإنما نحتاج من يؤهلنا إلى كأس العالم".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

وسيقود المدرب راضي شنيشل المنتخب العراقي مؤقتاً في المباريات الودية أمام المكسيك والإكوادور وكوستاريكا، الشهر المقبل، بعد أن أشرف عليه أيضاً خلال بطولة الأردن الرباعية، التي أقيمت أخيراً وأحرز لقبها المنتخب الأردني.

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