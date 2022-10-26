مقتل صاحب صيرفة بهجوم مسلح وسط بغداد

2022/10/26 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل صاحب صيرفة بهجوم مسلح في الكرادة مريم وسط بغداد.

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