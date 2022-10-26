2022/10/26 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UBcchabVGrI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين التميمي: لدينا معضلتين في العراق هي الكهرباء والبتروكيمياويات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين التميمي: لدينا معضلتين في العراق هي الكهرباء والبتروكيمياويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).