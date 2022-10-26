مسلحون يغتالون صاحب صيرفة في الكرادة وسط بغداد

2022/10/26 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مسلحين مجهولين اغتالوا صاحب محل صيرفة بمنطقة الكرادة وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين اغتالوا صاحب محل صيرفة قرب مكتب شركة اسيا سيل في منطقة كرادة مريم قرب تقاطع باب واحد بسلاح كاتم للصوت".وأضاف ان "المسلحين سرقوا محل الصيرفة ولاذوا بالفرار فيما فرضت قوة امنية طوقا امنيا حول مكان الحادث".

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