مقرب من تشرين: متظاهرو التحرير لم يتجاوزوا الالف شخص.. والتظاهرات ستصبح عبثية

2022/10/26 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف الناشط السياسي المقرب من قوى تشرين بشير الحجيمي اليوم الثلاثاء، التظاهرات التي خرجت في ساحة التحرير لاحياء ذكرى 25 تشرين، بانها خرجت باجتهاد شخصي، مبينا ان عدد المتظاهرين اقل من الف متظاهر.

وقال الحجيمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "من خرج للتظاهر في ساحة التحرير اليوم خرجوا باجتهاد شخصي"، مبينا ان "اعدادهم لاتتجاوز الالف وبينهم مجموعات مندسة اعتدت على قوات الشرطة الاتحادية ما دفع لانهاء التظاهر".

واعتبر ان "التظاهر لاجل التظاهر اصبح بلا جدوى، والفعالية الاحتجاجية ستصبح عبثية مالم يتم تحديد خطوة مابعد التظاهر، وتشكيل الهوية النقية لتشرين بعد ان اندست عناوين عديدة تحت هذا العنوان".

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