دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد.. وليونيل ميسي يحقق رقما قياسيا

2022/10/26 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق نادي لايبزيغ الألماني الهزيمة الأولى بنظيره ريال مدريد الإسباني، بعد التغلب عليه بنتيجة 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ريد بول أرينا"، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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