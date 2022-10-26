سوناك يهاتف زيلينسكي مؤكدا دعم لندن

2022/10/26 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، الثلاثاء، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بإمكانه الاعتماد على دعم المملكة المتحدة "الراسخ" لبلاده في مواجهة الغزو الروسي.

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