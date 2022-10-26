2022/10/26 | 00:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تحديد يوم الخميس لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.

التالي

منذ ساعتين

النزاهة النيابية تفصح عن إجراءاتها تجاه متابعة صرف تخصيصات قانون الدعم الطارئ

منذ ساعتين

تعرف على هوية مرشحي أبرز الحقائب السيادية في كابينة السوداني

منذ ساعتين

لجنة نيابية تعلن انجاز 97% من البطاقة الإلكترونية الخاصة بإجراء التعداد السكاني

منذ ساعتين

شاخوان عبد الله يحسم الجدل بشأن تلقي البرلمان طلب عقد جلسة منح الثقة للحكومة

منذ 3 ساعات

برلماني يعلق على حصص القوى السياسية: “غير مهمة”

منذ 4 ساعات

عضو في الاطار: المناصب الامنية العليا لا تخضع للمحاصصة السياسية

منذ 4 ساعات

السوداني يطلب رسمياً من رئاسة البرلمان عقد جلسة منح الثقة نهاية الأسبوع الجاري

منذ 4 ساعات

حزب بارزاني يتمسك بحقائبه الوزارية ويوجه رسالة لليكتي: “لن نتنازل”

منذ 4 ساعات

الفتح: ما توفر للسوداني في تشكيل الحكومة لم يتوفر لأحد قبله

منذ 4 ساعات

عضو بالفتح: لا يوجد خبر دقيق حول موعد انعقاد جلسة نيل الثقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السوداني بتحديد يوم الخميس لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السوداني بتحديد يوم الخميس لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).