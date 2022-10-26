مختص يرجح هبوط اسعار عقارات بغداد ويحدد الأسباب

2022/10/26 | 00:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح الخبير الاقتصادي جليل اللامي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هبوط في اسعار العقارات في العاصمة بغداد خلال الفترة المقبلة، فيما عزا ارتفاعها خلال الفترة الماضية إلى صرف 1.5 مليار دولار من اموال سرقة الضرائب على شراء العقارات في اغلى مناطق العاصمة.

وقال اللامي في تصريح اطلعت عليه تقدم”، إن “ارتفاع أسعار العقارات لاسيما في العاصمة بغداد حدث نتيجة غسيل وتبييض الأموال”، مبينا أن “هذه الأموال كانت في السابق تهرب الى الخارج الا ان الازمات الاقتصادية التي واجهت دول الجوار كتركيا ولبنان دفعت أصحاب رؤوس الأموال وبذات السراق للعودة الى العراق”.

وأضاف أن “المعلومات الأولية تشير الى أن المبالغ المصروفة من سرقة القرن الكبرى لشراء عقارات في بغداد وحدها تقدر بأكثر من مليار ونصف دولار، وهو مبلغ كبير جدا”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “أسعار العقارات ستشهد انخفاضاً بعد توقف عمليات الهدر في أموال الدولة، والتي تذهب اغلبها الى شراء دور سكنية وعقارات لاسيما بعد التغييرات التي حصلت في الآونة الأخيرة”، مرجحا “حدوث ركود في الأيام المقبلة ثم نزول بأسعار العقارات لاسيما في بغداد”.

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