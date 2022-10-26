2022/10/26 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R9KR1jgN7WE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرس رياضي في البصرة.. قرعة خليجي 25 تجرى في الفيحاء بحضور وفود من الدول المشاركة بالبطولة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عرس رياضي في البصرة.. قرعة خليجي 25 تجرى في الفيحاء بحضور وفود من الدول المشاركة بالبطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).