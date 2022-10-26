صاحب الهزيمة

2022/10/26 | 01:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي فياريال الإسباني، يوم الثلاثاء، تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب أوناي إيمري، الذي رحل لقيادة نادي أستون فيلا الإنجليزي.

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