2022/10/26 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تسلم "نور زهير" الى محكمة الكرخ بعد القبض علية في مطار بغداد (فيديو)

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